FRANCAVILLA FONTANA – Ladri di merendine a Castello Imperiali di Francavilla Fontana: danni ingenti, due macchinette scassinate e un bottino praticamente nullo. Indagini da parte dei carabinieri.

Ladri di merendine: una notte di follia

Scavalcando il muretto che si affaccia su via Barbaro Forleo, hanno prima scassinato una finestra per poi concentrarsi sui due distributori automatici installati all’interno, senza evidentemente sapere che le due “macchine” erano sprovviste di monetine. Sono infine fuggiti a mane vuote i ladri di merendine in azione nella notte a Castello Imperiali di Francavilla Fontana. Danni, quelli sì, ingenti. Hanno rotto una finestra, infranto il vetro in plexiglas, danneggiato i due distributori i furfanti che, poi, avrebbero fatto visita anche ad altri uffici Comunali e ad alcune attività private utilizzando la stessa e incauta tecnica.

Sulle tracce dei ladri, che in una notte di follia avrebbero racimolato un bottino ben magro, ci sono ora i carabinieri della compagnia di Francavilla. Perché al netto delle effrazioni, ad essere violato, per l’ennesima volta, è stato il simbolo più importante della Città degli Imperiali.

Condividi su...



Linkedin

email