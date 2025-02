Francavilla Fontana, la regione Puglia illustra la bonifica per l’ex discarica “Francavilla Ambiente”

Entra nel vivo la fase attuativa dei progetti di finanziamento degli interventi volti alla dismissione degli impianti di discarica regionali inseriti nella classificazione di siti a rischio per la salute umane e l’ambiente. Domani,20 febbraio alle 10, presso la sala Belvedere, del Palazzo di Città di Francavilla Fontana (BR), saranno presentate alla stampa le attività sino ad oggi svolte, gli obiettivi conseguiti e i risultati da traguardare, per la definitiva risoluzione delle criticità ambientali connesse alla ex discarica situata sulla via per San Vito dei Normanni. Si tratta, nello specifico, di una significativa dotazione finanziaria complessiva, pari a 75 milioni di euro, che Regione Puglia ha destinato per l’attuazione di misure di prevenzione o messe in sicurezza di siti di discariche esistenti, volte ad impedire contaminazioni e danni ambientali. Quello del 20 febbraio è uno degli appuntamenti programmati e organizzati dalla Regione Puglia nei comuni interessati dalla misura per dare maggiore valore al percorso condiviso di risanamento ambientale. Alla conferenza stampa interverranno, tra gli altri, l’assessora all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, il consigliere regionale, Maurizio Bruno, il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzo, e il direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno.

“Non è infatti un caso – ha dichiarato Maurizio Bruno – che per questa conferenza stampa e per trattare l’argomento sia stata scelta proprio Francavilla Fontana. La nostra città è infatti tra le principali beneficiarie di questi interventi regionali che permetteranno di mettere definitivamente in sicurezza la ex di discarica di via San Vito. Una criticità ambientale che Francavilla si portava dietro da troppo tempo e che, finalmente, conosce la sua risoluzione. Sono orgoglioso di aver preso parte a questo processo e di poterlo illustrare in prima persona, assieme all’assessora Triggiani, alla mia città”.

