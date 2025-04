Francavilla Fontana, la comunità risponde presente alla terza edizione del “Blu Day”

La Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo è ormai diventata consuetudine a Francavilla Fontana, dove per il terzo anno di fila è stato organizzato il così denominato “Blu Day”. Un appuntamento, quello del 2025, destinato non solo agli istituti scolastici (come accaduto in passato) ma che ha abbracciato l’intera comunità.

È stata l’occasione giusta per presentare la neonata Associazione “Cuori Imperiali”, composta dalle famiglie di bambini e ragazzi nello spettro autistico.

