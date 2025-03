Francavilla Fontana, la Commissione Pari Opportunità perde altri due pezzi

Aurora Pezzuto e Sara Bonifacio hanno rassegnato le dimissioni dal ruolo di componenti della Commissione Pari Opportunità di Francavilla Fontana. Le stesse dichiarano: “Si tratta di una scelta dettata da una serie di motivazioni. Merita una profonda riflessione lo stato di disinteresse generalizzato di alcuni membri e del totale assenteismo per mesi del presidente Mastromarino dalle attività della Commissione, divenuta in questo modo un organo privo di funzionalità e con non pochi interrogativi sin dalla elezione del presidente”.

Per le due ormai ex membri della commissione “si trattò di una votazione illegittima durante la quale vennero ignorate le regole democratiche che in primis le istituzioni dovrebbero garantire”. Le stesse aggiungono: “Nonostante tutto, abbiamo voluto onorare il nostro ruolo con entusiasmo, desiderose di dare un apporto concreto e costruttivo, sposando una causa in cui crediamo fermamente: la valorizzazione e l’affermazione delle pari opportunità per tutti i cittadini. Fin dal primo giorno abbiamo lavorato con impegno e dedizione per sostenere tali obiettivi, investendo tempo, energie e idee ma la mancanza di supporto concreto da parte di alcuni membri (ancora oggi non capiamo il motivo della loro spontanea candidatura) e del presidente Mastromarino negli ultimi mesi, ha reso difficile portare avanti le attività della Commissione. Di conseguenza, non è stato possibile organizzare eventi significativi. Per giunta, nei giorni scorsi, il consigliere comunale e capogruppo del Movimento 5 Stelle Mastromarino ha dichiarato la fuoriuscita del Movimento dalla maggioranza, rassegnando anche le proprie dimissioni dalla carica di presidente della Commissione Pari Opportunità”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author