Francavilla Fontana: interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche

L’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti in via Municipio.

“Quando nel 2020 abbiamo approvato il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – abbiamo voluto affermare il principio generale che la Città deve essere un luogo democratico, adeguato alle esigenze di mobilità di tutti. Tra i luoghi interessati da questo processo assume particolare rilevanza la via di accesso a Castello Imperiali, sede delle istituzioni e riferimento per tutti i cittadini.” Il progetto prevede l’abbassamento dei marciapiedi con una estensione degli stessi, il rifacimento delle rampe di raccordo con realizzazione di percorsi loges in prossimità degli attraversamenti, spostamento della segnaletica, posizionamento dei dissuasori in corrispondenza delle aree riservate ai pedoni e sistemazione dell’accesso al Teatro Imperiali. “Il cantiere di via Municipio – prosegue l’Assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma – consentirà di superare le criticità esistenti. Negli scorsi mesi siamo intervenuti per migliorare la qualità del marciapiede eliminando gran parte degli ostacoli causati dalle radici degli alberi. Con questi lavori, invece, cambiamo la configurazione dell’area eliminando le interferenze che non consentono il transito in sicurezza.”Intanto, proprio nei pressi dell’area di cantiere, a breve avranno inizio i lavori per aumentare l’inclusività della biblioteca comunale. I lavori, del valore complessivo di 500 mila euro di cui 360 finanziati con fondi del PNRR, renderanno fruibili nuovi spazi, a cominciare dal tetto dove verrà realizzato un giardino accessibile a tutti tramite un ascensore di nuova costruzione. Nel complesso il progetto consentirà di eliminare tutte le barriere fisiche e sensoriali presenti attraverso la creazione di segnaletica, mappe tattili, arredi inclusivi e l’abbattimento delle barriere architettoniche. “Dopo gli interventi sugli immobili – prosegue l’Assessore ai diritti civili Sergio Tatarano – oggi finalmente diamo attuazione ai lavori di accessibilità sulle infrastrutture. Contemporaneamente stiamo partendo anche con l’aggiornamento del PEBA grazie ad un ulteriore finanziamento rivolto ai Comuni che abbiano approvato da almeno due anni il primo piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Siamo fieri di essere un modello in questo ambito.”

I lavori su via Municipio, che prevedono un investimento complessivo di 100 mila euro, completano il primo blocco di interventi in attuazione del PEBA che ha già interessato il Comando della Polizia Locale, la Scuola Musicale e i plessi Calò e Montessori del Secondo Comprensivo.

“Il PEBA – conclude l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – è uno strumento urbanistico che, oltre a rappresentare un obbligo di legge disatteso per decenni a Francavilla Fontana, consente di modernizzare vari aspetti della vita cittadina, dalla mobilità all’accessibilità dei luoghi pubblici. Opere che avranno un impatto positivo per l’intera utenza cittadina”.

