Francavilla Fontana, incidente stradale in statale: auto si ribalta

FRANCAVILLA FONTANA – Due auto si scontrano, una si ribalta. Cause tutte da accertare quelle che hanno provocato l’incidente stradale registrato, intorno alle 20.30 di oggi, venerdì 11 luglio 2025, sulla Statale 7, all’altezza dello svincolo Francavilla Fontana centro. Due auto si sono scontrate e, se pur in maniera non preoccupante, i due conducenti sono rimasti feriti. Uno dei mezzi si è ribaltato. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti di Polizia Locale della Città degli Imperiali, insieme ai vigili del fuoco e al 118.

