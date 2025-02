Francavilla Fontana, scontro auto – scooter: minore in ospedale

FRANCAVILLA FONTANA – Scontro tra un’auto e uno scooter a Francavilla Fontana. Nel sinistro, avvenuto in viale Francia, si registrano tre feriti, ovvero i due occupanti di una Panda e il giovane centauro diciassettenne, trasportato in codice rosso al Perrino. Sul posto, una volta ricevuta la segnalazione, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con tre ambulanze e gli agenti della polizia locale. (Notizia in aggiornamento).

