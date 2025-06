Francavilla Fontana, inaugurato un centro diagnostico di ultima generazione

Un nuovo, unico, moderno ed accogliente centro diagnostico è stato inaugurato a Francavilla Fontana, a completamento del laboratorio di analisi già presente da tre anni in Via Carlo Alberto dalla Chiesa, ed anche questo messo in piedi dalla famiglia Sardiello.

Il sogno di due fratelli, Danilo e Alessio è ora realtà, ed a beneficiare di questo poliambulatorio all’avanguardia sarà l’intera comunità, paesi limitrofi compresi.

