Francavilla Fontana, inaugurata la nuova sede del Consorzio Ambito BR3

Un piccolo sogno dell’amministrazione comunale di Francavilla Fontana si è finalmente compiuto. Una nuova sede del Consorzio Ambito BR3 è stata infatti inaugurata in via Chiariste, nel cuore pulsante della città, alla presenza di autorità civili e militari. Una area progettata con l’idea di vantare spazi funzionali e che metterà operatori, educatori ed assistenti sociali nelle condizioni di lavorare in un contesto ben più accogliente rispetto al passato; con la consueta diligenza, la solita discrezione e l’immancabile senso del dovere. L’obiettivo sarà infatti lo stesso di sempre: aiutare l’utenza più fragile della comunità ad uscire dallo stato di bisogno.

Un processo che si realizza anche grazie alla consueta collaborazione con provincia, regione e asl. Presenti, non a caso, Toni Matarrelli e Gabriele Argentieri. Per Antonello Denuzzo, Sindaco di Francavilla Fontana, si tratta non solo di una svolta per il contesto dei servizi sociali, ma anche (testuali parole) della scelta politica più importante che abbia preso durante questo mandato.

