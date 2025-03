Francavilla Fontana, in finale a “99 da battere” Euprepio Balestra, francavillese

Riflettori puntati questa sera sul francavillese Euprepio Balestra, sposato e con due figli, che questa sera in prima serata su Rai 2 nel programma “99 da battere” (ore 21.20) condotto da Max Giusti, parteciperà alla finale del programma. Nel corso delle varie puntate Balestra, 40 anni, ha fatto valere la sua capacità nel superare le prove con difficoltà variabili. Max Giusti conduce il game show con concorrenti coinvolti in sfide di ogni tipo, il cui unico obiettivo è non arrivare mai ultimi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author