Francavilla Fontana | In coma il giovane centauro

È in condizioni critiche A.C., il giovane centauro 17enne di Francavilla Fontana che, sabato sera, è caduto dalla sua moto dopo lo scontro con un’auto su via San Francesco, nel centro della Città degli Imperiali.

Per quanto, in un primo momento, le condizioni del ragazzo non destassero preoccupazioni, la situazione si è aggravata dopo il trasporto in ospedale a causa di un arresto cardiaco.

Lo sfortunato 17enne è in coma, in prognosi riservata, ricoverato all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Non corre pericolo di vita, invece, l’altro minore che viaggiava con lui.

I fatti poco prima delle 21 di sabato sera quando, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, la moto 125 con in sella i due giovani avrebbe urtato di striscio un’auto, non è chiaro se parcheggiata o in manovra. Si è così innescata una carambola, con il motociclo finito a terra e i due ragazzi sbalzati violentemente sul freddo asfalto.

Gli investigatori del comando sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica e determinare eventuali responsabilità.