Francavilla Fontana: Imperiali Days, 3 giorni dedicati all’atletica leggera

In apertura dell’anno associativo e in concomitanza con la Settimana Europea della Mobilità e alla Settimana Europea dello Sport, Imperiali Atletica organizza una tre giorni di eventi:

MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2023 DALLE 18:00 ALLE 20:00 C/O PISTINO VIA D’ANNUNZIO – OPEN DAY

Un pomeriggio in cui i corsi saranno aperti al pubblico e ci sarà la possibilità di svolgere prove gratuite per tutti i bambini/e e i ragazzi/e dai 5 ai 17 anni, insieme agli istruttori di Imperiali Atletica e agli atleti professionisti, tra cui Andrea Ribatti, campione italiano juniores sui 1500m. La segreteria sarà aperta per informazioni e iscrizioni e sarà l’ultimo giorno per approfittare della promo “iscrizione gratis”. Verranno presentate inoltre le attività 2023/2024 per promuovere, insieme agli iscritti, l’attività sportiva per un corretto stile di vita.

GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2023 ORE 18:30 C/O CASTELLO IMPERIALI – WORKSHOP

Un workshop tecnico valevole 0,5 crediti formativi dal titolo: “Aspetti organizzativi e metodologici nella preparazione della corsa di durata dagli 800 alla maratona – principi teorici ed esperienze di campo di un gruppo composto da atleti di alto livello”. Relazioneranno il prof. Piero Incalza, Ottavio Andriani, Maurizio Leone. Parteciperà Andrea Ribatti, campione italiano juniores sui 1500mt. Modererà Giancarlo Errico.

VENERDÌ 22 SETTEMBRE ORE 16:30 C/O PISTINO VIA D’ANNUNZIO – LET’S RUN TOGETHER

Stage insieme agli atleti professionisti a cura di Piero Incalza e Ottavio Andriani e rivolto ai tecnici sul tema: “Combinazioni di esercizi per lo sviluppo delle capacità motorie nelle specialità di resistenza”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp