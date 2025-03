Francavilla Fontana, il professore Covelli al Classico “Lilla” per parlare di comunicazione

Il 27 marzo prossimo alle ore 11 al Liceo Classico “Vincenzo Lilla” di Francavilla Fontana si terrà una conferenza sulla comunicazione. Gli studenti incontreranno il professore Vito Covelli neurologo di fama mondiale, professore in “Psychopharmacology presso la Georgetown Istitute for the Neurosciencea Washington,” membro attivo della “New York Academy of Sciences”, autore di 300 articoli scientifici indicizzati). Covelli sarà il relatore della conferenza “Quo Vadis – Focus sulla Comunicazione”.

“Quo Vadis, una domanda, un’esortazione – sottolinea la docente Matilde Sardiello – cha da più di 2000 anni coinvolge tutti e ci richiama al senso di noi stessi, Quo Vadis come capacità di distinguere tra bene e male, come discernimento per approfondire la conoscenza di sé e poter orientare la propria scelta con consapevolezza. Comunicazione dal latino communis: divulgare, comunicare pensieri, idee, sentimenti attraverso un canale e secondo un codice. La comunicazione umana avviene in gran parte attraverso il linguaggio. L’alfabeto dello sguardo, parole, intonazioni, gesti e espressioni del viso, contatto fisico sono le note che compongono la Sinfonia della Comunicazione”.

Il professore Covelli parlerà della Comunicazione dal profilo scientifico nelle sue più ampie sfaccettature, perché comunicare non è solo parlare ma anche riconoscere e guidare le proprie emozioni come transfert di disagio emotivo, come una condizione di sofferenza, di profonda angoscia, unita ad senso di perdita di identità e di significato dei valori della propria vita. Quella di Covelli sarà un’altra masterclass per il Liceo Classico “Lilla” che coniuga filologicamente il sapere umanistico e sapere scientifico, chiave per affrontare il futuro.

