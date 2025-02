Francavilla Fontana, il Centro per l’impiego si trasferisce a Castello Imperiali

FRANCAVILLA FONTANA – Il centro per l’impiego di Francavilla Fontana si trasferisce temporaneamente a Castello Imperiali: il servizio di Antenna Sud aveva fatto emergere le criticità dell’edificio di via Confalonieri.

Tutto è bene quel che “non” finisce bene. La soluzione trovata è temporanea. Già da lunedì, si cercherà di sistemare il problema dell’energia elettrica, ballerina o addirittura assente da mesi, e si cercherà pure di rimettere in sesto quell’immobile in condizioni poco dignitose, a pochi metri da Castello Imperiali. Tutto in attesa del giugno 2026, quando, secondo le preghiere di amministrazione e Arpal, il Centro per l’impiego troverà sistemazione definitiva all’interno del plesso che, una volta, ospitava l’Ente Fiera dell’Ascensione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author