Francavilla Fontana, Iaia e Curto: “Tariffe tari, si prospetta un aumento del 4,5 per cento delle tariffe”

Saranno ritoccate le tariffe della Tari a Francavilla Fontana. L’ufficialità però arriverà dal consiglio comunale di Francavilla Fontana convocato dal presidente Maurizio Bruno in prima convocazione il 24 aprile e, nel caso, lunedì 28. Tra i 7 punti iscritti all’ordine del giorno spicca l’approvazione delle tariffe per la Tari 2025 e i termini di pagamento. Due consiglieri comunali dell’opposizione Alessio Curto di Forza Italia e Michele Iaia di Fratelli d’Italia, entrambi anche segretari cittadini, in attesa di visionare tutta quanta la documentazione inerente l’approvazione delle tariffe e del nuovo regolamento Tari, hanno saputo per le “vie brevi” che è previsto un aumento delle tariffe per le utenze domestiche che oscillano a + 4,5 per cento, mentre per quelle cosiddette non domestiche l’aumento potrebbe aggirarsi attorno al 4,87 per cento.

L’argomento, prima di passare al vaglio del consiglio, sarà, però, prima trattato questa mattina a Palazzo Imperiali dalla quarta commissione consiliare “Finanze, Contabilità, Bilancio e Tributi” presieduta dal consigliere comunale Luigi Fanizza. “La vicenda Tari – attaccano Curto e Iaia – si conferma ancora una volta la nota dolente dell’amministrazione Denuzzo per una problematica che interessa i cittadini francavillesi e che, a pochi giorni dal Consiglio Comunale e con ancora una commissione consiliare da svolgersi, pare poter riservare cattive sorprese. Si prospetta un aumento di circa il 4,5 per le utenze domestiche ed ancora più alto per quelle non domestiche. Al netto di eventuali novità che potrebbero emergere dalla commissione consiliare si prospettano quindi degli aumenti delle tariffe a fronte di un servizio ormai datato e non più soddisfacente per le esigenze della città”. Nell’anno in corso il gettito complessivo della tassa sui rifiuti è quantificato in circa 7 milioni e 751 mila euro, in pratica il costo complessivo del servizio, che è a carico delle utenze domestiche e non domestiche, che dovrebbe essere equamente distribuito tra tutti i contribuenti.

