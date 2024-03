Francavilla Fontana, Giorgia Ribezzo eletta “Miss Lingeria” ad Altamura guadagnandosi l’accesso alla finale nazionale

Continua a mietere consensi la giovanissima miss francavillese Giorgia Ribezzo, 14 anni. Ad Altamura l’8 marzo scorso si è aggiudicata la fascia di “Miss Lingeria” al concorso, promosso da Astro Agency, “Woman party”. La studentessa, frequentante l’Istituto Morvillo-Falcone di Brindisi, si è così guadagnata l’accesso alla finale nazionale in programma il 20 ottobre. Un concorso che incorona i più sensuali d’Italia.

Nonostante la giovane età, Giorgia ha conquistato in diverse passerelle con la sua bellezza e la sua eleganza diversi giurati oltre al pubblico presente nei vari concorsi. Nasce come modella e fotomodella nel 2021 nella “Patrik New Fashion Style” di Taranto. Un percorso il suo foriero di altri successi in futuro.



