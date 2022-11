FRANCAVILLA FONTANA – Mentre il parroco celebrava la santa messa, i ladri si sono intrufolati nel convento, raggiungendo gli alloggi e, praticamente a colpo sicuro, trovando la cassetta con i soldi delle offerte raccolte dai frati. Quindi la fuga, con tre persone riprese dalla telecamere di videosorveglianza mentre, sfruttando un tubo dell’acqua, guadagnavano l’esterno, su via Pietro Canali, dove c’era un complice a bordo di un’auto ad aspettarli.

Via con i soldi: furto al convento

Furto da più di 5mila euro, nel pomeriggio di mercoledì, al convento di Maria Santissima della Croce di Francavilla Fontana che, nei giorni scorsi, aveva inaugurato, per altro, la dispensa solidale all’interno del Centro Caritas. Danni morali ed economici ingenti: i furfanti, infatti, hanno svuotato la cassetta con le offerte destinate ai più bisognosi, secondo una prima stima circa 6mila euro. A sporgere denuncia è stato il responsabile della mensa fra’ Giancarlo Greco che, già nella giornata di ieri, aveva allertato i carabinieri della locale compagnia, sul posto proprio mentre i ladri fuggivano via. Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di individuare la fuga di tre ladri, poi fuggiti a brodo di una BMW guidata da un complice. Indagini in corso

