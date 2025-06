Francavilla Fontana, fondi Covid non utilizzati: via alla restituzione

FRANCAVILLA FONTANA – Come già noto, il Comune di Francavilla Fontana dovrà restituire allo Stato 354mila euro e più di fondi Covid non utilizzati, parte della somma ricevuta per fronteggiare la pandemia e, quindi, l’emergenza sanitaria e sociale che si era venuta a creare. Non tutto quel danaro, però, era stato speso. Impegnato, sì. Ma in parte non utilizzato perché destinato a misure di sostegno che non trovarono grande riscontro nella cittadinanza. Quella parte dovrà essere rispedita al mittente in quattro comode rate. La prima, relativa all’anno 2025, è di 88.529,75 euro.

Fondi Covid non utilizzati, problema “Comune”

Come riporta la pagina Facebook della testata online “Paesituoi News” la somma da restituire “riguarda il cosiddetto “fondone”, ovvero il fondo per le funzioni fondamentali degli enti locali. Non ci sono importi da restituire relativi ai “ristori specifici di spesa”, come invece avvenuto in altri casi. Il “fondone” riguardava diversi capitoli di spesa, non limitandosi ai soli servizi sociali”.

Il pagamento sarà effettuato mediante trattenute operate dal Ministero dell’Interno sulle somme spettanti al Comune a titolo di fondo di solidarietà comunale. Tutto previsto dal decreto ministeriale che, oltre a Francavilla Fontana, riguarda centinaia di Comuni e Province italiane e, già lo scorso anno, aprì un dibattito sulla bontà delle scelte operate dalla prima amministrazione del sindaco Antonello Denuzzo. Quella, insomma, senza il Pd che, già in tempi non sospetti, aveva criticato quelle politiche.

