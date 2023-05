FRANCAVILLA FONTANA – Associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in carcere, destinatari di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dai gip su richiesta della DDA ed eseguita dai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e del comando provinciale di Brindisi , sono 7 persone. Altre 2, invece, finiscono ai domiciliari. Nei guai anche un minore all’epoca dei fatti contestati, oggi 20enne, trasferito in una comunità. In tutto, si tratta di 10 provvedimenti. Il blitz, che arriva a pochi giorni dall’operazione che, all’alba di lunedì, portò agli arresti dei presunti killer di Paolo Stasi, non ha alcun legame con l’inchiesta sul delitto di via Occhibianchi. Maggiori aggiornamenti sul sito Antennasud.com e nelle edizioni del telegiornale.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp