Francavilla Fontana, esami istologici in ritardo all’Asl di Brindisi. Il caso di un pensionato

Potrebbe trattarsi di un caso di malasanità quello segnalato da un pensionato di Francavilla Fontana che da quattro mesi attende l’esito di un esame istologico. “Lo scorso 22 novembre – racconta Francesco Tardio, 78 anni, ex dirigente amministrativo scolastico – presso l’ambulatorio di Chirurgia Plastica dell’ospedale Perrino di Brindisi, mi è stato asportato un melanoma con contestuale invio al competente laboratorio per l’esame istologico. Premetto che sono recidivo in quanto nel 2009 ho subìto all’ ospedale Di Venere di Bari un analogo intervento. Ho telefonato di recente all’ambulatorio di Chirurgia Plastica dell’ospedale di Brindisi. Non mi hanno saputo dare una risposta circa i tempi per l’esito dell’esame istologico”. Un esito che tarda ad arrivare e il pensionato non sa fino a che punto si trova la sua patologia di cui soffre

