Francavilla Fontana, “E’Civica” sfida il PD reo di aver bocciato le variazioni di bilancio

“Se verranno meno questi presupposti sappiamo benissimo cosa fare”: questa frase non tanto sibillina suona come un guanto di sfida del gruppo “E’civica” (lista del sindaco Antonello Denuzzo alle scorse amministrative) nei confronti del Partito Democratico reo di essersi astenuto sulle variazioni di bilancio. Una sfida che tradotto in termini più chiari suonerebbe così: “Questa amministrazione potrebbe cadere, ma tu Maurizio Bruno devi stare in guardia”.

Tornando alla nota stampa congiunta consiglieri -direttivo di “E’Civica” si legge: “L’astensione in Consiglio Comunale non è mai una posizione neutra bensì una scelta politica chiara che può causare pericolose o importanti ripercussioni politiche per tutti”.

Il movimento civico, di cui è espressione tra gli altri Mimmo Bungaro, ex assessore delle passate giunta di centrodestra, ora alla corte di Denuzzo, punta l’indice sull’evidente sconfessione fatta dal PD nei confronti dei suoi due assessori Carmine Sportillo e Annalisa Toma firmatari della delibera di variazione. “Si è preferito – si legge sempre nella nota – sottrarsi alle proprie responsabilità, pur nella consapevolezza che il suddetto atto fosse stato votato e condiviso positivamente dagli assessori del PD stesso in una scelta, crediamo, non autoreferenziale. Questo tipo di risultato, in altri tempi non tanto remoti, avrebbe avuto altri “echi” in una qualunque amministrazione. Le insurrezioni politiche, di tanto in tanto, sono necessarie come i temporali d’estate; ma è sempre bene cautelarsi già da casa propria con un ombrello”.

Ècivica conferma intanto, “pur nella consapevolezza di essere critici, a volte, ma sempre costruttivi nei confronti dell’esecutivo per l’atteggiamento e il distacco che si ha nei confronti della città, grande fiducia nei confronti del sindaco Antonello Denuzzo e del mandato ricevuto dai cittadini”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author