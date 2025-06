Francavilla Fontana, due serate per un cuore danzante in piazza Giovanni XXIII

Due serate per un unico cuore danzante. E’ quanto propongono i maestri Carmela Vellotti e Filandro Caniglia della “Icos Sport & Benessere” di Francavilla Fontana. In piazza Giovanni XXIII alle 20.30 due spettacoli, il primo il 26 giugno ed il secondo il 27. A presentare i due distinti eventi, per il primo Claudia Cirillo e Euprepio Di Noi e per il secondo Claudia Turba.

“La nostra scuola – dichiara Carmela Vellotti – si racconta sul palco e si prepara a regalare al pubblico due serate di spettacolo, passione e movimento. Due eventi distinti ma complementari, pensati per valorizzare al meglio l’impegno di tutti gli allievi e per offrire agli spettatori un’esperienza fluida, coinvolgente e mai dispersiva”.

La prima serata, dedicata alla danza accademica, vedrà protagonisti stili come la danza classica, la moderna e la contemporanea, con qualche incursione nell’hip-hop. Una serata intensa, dove la tecnica incontra l’espressività e ogni coreografia racconta un percorso di studio, ricerca e crescita. La seconda serata, invece, sarà una vera e propria celebrazione dell’hip-hop, arricchita da brevi incursioni di altri linguaggi coreografici. Un’occasione per esplorare l’energia, la creatività e la forza comunicativa di questa cultura urbana che negli anni ha saputo integrarsi e dialogare con tanti altri stili.

“La decisione di dividere il saggio in due serate – fa sapere la Vellotti – nasce dalla volontà di dare a ogni parte il giusto spazio e respiro. Ma il cuore del progetto resta uno solo: quello della scuola, che batte all’unisono in ogni allievo e in ogni coreografia. La diversità dei linguaggi diventa così una ricchezza condivisa, e lo spettacolo una festa collettiva, fatta di tecnica, emozione e voglia di stare insieme sul palco”.

