Francavilla Fontana, droga: 18 condanne tra Brindisi e Taranto

Emessa la sentenza dal gup del tribunale di Lecce su un giro di droga tra Brindisi e Taranto. Per Daniele Di Palmo undici anni di reclusione, attualmente irreperibile per un altro caso avvenuto a Francavilla Fontana legato alla misteriosa sparatoria dopo il pranzo domenicale del 27 settembre scorso in vico Caroli in cui rimase ferito un 45enne.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author