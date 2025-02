Francavilla Fontana, domenica prossima congresso cittadino di Fratelli d’Italia

Il Coordinamento di Fratelli d’Italia organizza il congresso cittadino per il rinnovo del direttivo che si terrà domenica 23 febbraio alle ore 10 presso la Sala Leonardo di Palazzo Imperiali a Francavilla Fontana. L’evento vedrà la partecipazione di esponenti della politica regionale, nazionale ed europea. Interverranno: Luigi Caroli, consigliere regionale; il deputato Dario Iaia; i parlamentari europei Chiara Gemma, Michele Picaro e Francesco Ventola. “Sarà un’occasione – si legge in una nota del direttivo – per discutere delle sfide politiche e delle prospettive future, con particolare attenzione ai temi di interesse per la comunità della nostra città. L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un’opportunità per i cittadini di confrontarsi direttamente con i rappresentanti istituzionali.

