Francavilla Fontana: Denuzzo confermato sindaco

Antonello Denuzzo è stato riconfermato sindaco di Francavilla Fontana. Il candidato della colazione Pd-Movimento 5 Stelle ha sbaragliato al primo turno la concorrenza di Michele Iaia (Centrodestra) e Maria Passaro, vicesindaco durante il primo mandato dello stesso Denuzzo.

Ovvia soddisfazione per il sindaco rieletto. “Ci abbiamo messo l’anima, è bello notare che la città ha apprezzato il nostro operato. Fare il sindaco non è un mestiere facile, ma è incredibile la fiducia della città. Non intendiamo perdere tempo, vogliamo metterci subito a lavoro”, così Antonello Denuzzo ad Antenna Sud.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp