Francavilla Fontana, commenti al vetriolo dopo la bocciatura della variazione di bilancio

Rientrerà a Francavilla Fontana la frattura tra il Partito Democratico da una parte e il sindaco Antonello Denuzzo e Idea dall’altra? Difficile a dirlo dopo le ultime dichiarazioni al vetriolo. “Il Partito Democratico, con un tentativo di suicidio politico senza precedenti, sta servendo all’opposizione il governo della città su un piatto d’argento”, sbottano dalla civica Idea. In giunta siede il fondatore del gruppo, il vice sindaco Domenico Attanasi.

“Non può esserci – dice Bruno – una maggioranza senza coinvolgimento e dialogo. Il PD ha dimostrato compattezza e senso di responsabilità. Noi avevamo già espresso il nostro sostegno alla mostra sul Barocco, ma non eravamo assolutamente d’accordo che i fondi venissero sottratti ai capitoli dei minori e dei servizi sociali”.

Per Michele Iaia capogruppo di Fratelli d’Italia “l’amministrazione comunale naviga nelle nebbie, tanto è vero che ricorre ad una manovra d’urgenza per interventi noti ed ampiamente programmabili. Per la maggioranza c’è poco da riflettere su quanto stia accadendo”. Per Iaia “non esiste una coalizione politica, ma unicamente un cartello elettorale”.

Per il commissario di Azione in provincia di Brindisi Raffaele Pappadà, francavillese, la bocciatura della variazione di bilancio “apre una frattura evidente all’interno della maggioranza, ma soprattutto solleva interrogativi politici che restano, ad oggi, senza alcuna risposta credibile”.

