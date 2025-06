Francavilla Fontana, Cammina con Pandora: solidarietà al solstizio d’estate

L’associazione Pandora- Idea si prepara a concludere le iniziative solidali dell’anno sociale in corso con l’atteso appuntamento Cammina con Pandora, la tradizionale camminata della solidarietà che avrà luogo, per il secondo anno consecutivo, al tramonto del prossimo 21 giugno.

L’appuntamento – nato sette anni fa per sensibilizzare la comunità locale riguardo alle finalità perseguite dall’associazione, all’interno di un evento di festosa condivisione – segna ufficialmente l’interruzione delle principali attività programmate da Pandora-Idea in vista della pausa estiva.

Giunta alla sua settima edizione, l’iniziativa si terrà sabato 21 giugno, secondo le consuete modalità: quota di iscrizione 5 euro (ad ogni partecipante saranno consegnati una pettorina e una bottiglietta d’acqua), ritrovo dei partecipanti nello slargo della palestra Link, in via Foscolo alle ore 19,30 e partenza al calar del sole, attorno alle ore 20,00.

La camminata, a carattere amatoriale, ripercorrerà l’itinerario classico che, da via Foscolo, conduce lungo il ponte in contrada Tredicina. Un’agevole e salutare passeggiata di circa 3,5 km che si concluderà presso l’Azienda Agricola Masseria L’Erede; qui si potranno degustare le prelibatezze tipiche dell’estate nostrana, tutto rigorosamente fatto in casa dalle mani infaticabili di Filomena e della signora Anna.

“La masseria – come spiega l’autore di queste riflessioni il professore Giorgio Rosso – ha perso il suo re: Dino l’Erede, il grande patriarca, ci ha lasciati il 3 maggio scorso, dopo alcune settimane di smarrimento e silenzio, le figlie hanno ripreso a mulinare braccia e idee, consegnando lo scettro alla mamma, così la signora Filomena è ora la regina di questo piccolo regno immerso nella campagna francavillese”.

Ed è proprio con la camminata di Pandora che masseria L’Erede riapre le sue porte, per accogliere i viandanti e raccontar loro quanto bella sia la storia che questo insediamento rurale racchiude attraverso le vite e l’opera incessante delle generazioni che vi si sono succedute.

Ad allietare la serata, insieme con Kokò, ci penserà Domenico Pentassuglia, il dj per antonomasia, parrucchiere di professione e disc jockey per vocazione: ha fatto ballare e divertire le generazioni degli anni Ottanta e Novanta, dall’esordio nel lontano ’79 presso il mitico Tiffany di Francavilla alle più celebri discoteche del Salento. Camminare insieme, l’uno accanto all’altro, ci dà il senso della comunità, ci fa sentire solidali e cura le solitudini che sentiamo in un tempo fragile e precario come quello presente. La presidente Annamaria Miccianza, è la guida e anima dell’associazione.

