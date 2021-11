FRANCAVILLA FONTANA – L’ospedale “Dario Camberlingo” di Francavilla Fontana diventerà a livello nazionale centro pilota per la chirurgia della parete addominale. In particolare si tratta di specifici interventi per la ricostruzione dei disastri di parete addominale. Questo, grazie ad una nuova tecnica sperimentata per la prima volta in Italia.

A dare la notizia Giovanni Bellanova, direttore del reparto di Chirurgia generale