Francavilla Fontana: auto in fiamme in pieno centro storico

FRANCAVILLA FONTANA- Ancora un’auto in fiamme nel territorio brindisino, l’ennesima nel giro di un mese. Questa volta è accaduto a Francavilla Fontana, nel cuore della Città degli Imperiali. L’episodio si è verificato nella notte in via Ribezzo. Sul posto è intervenuta una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Brindisi, distaccamento di Francavilla F.na. Erano le 02:00 circa. Il luogo in cui si è verificato il fatto si trova a pochi metri da piazza Umberto I. Il vigili del fuoco hanno domato le fiamme e hanno bonificato l’area interessata dall’evento. Sul posto i carabinieri per ricostruire i fatti e per l’avvio delle indagini finalizzate all’individuazione dei responsabili.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author