Francavilla Fontana, Attanasi: “Picchi PM10, notizia grave”

Nuovamente picchi allarmanti di PM10 a Francavilla Fontana. Dopo i preoccupanti dati già registratisi negli ultimi due anni con diversi campionature effettuate, attraverso l’analisi dei dati di monitoraggio della stazione della qualità dell’aria ubicata in via Fabio Filzi, la situazione non è cambiata. Gli ultimi dati diffusi da ARPA Puglia destano forte preoccupazione: dall’inizio dell’anno e fino al 2 maggio scorso, a Francavilla Fontana, così come a Torchiarolo e Palo del Colle, si sono registrati livelli di PM10 fino a tre volte superiori rispetto a quelli del quartiere Tamburi di Taranto, simbolo nazionale dell’emergenza ambientale.

La sigla PM10 identifica in pratica “polveri, fumo, microgocce di sostanze liquide in sospensione nell’atmosfera sotto forma di particelle microscopiche, il cui diametro è uguale o inferiore a 10 µm (10 millesimi di millimetro)”.

Sul caso è intervenuto il vice sindaco Domenico Attanasi. “È una notizia grave, che non può lasciarci indifferenti. Sin dal suo primo insediamento nel 2018, – spiega Attanasi – l’Amministrazione Denuzzo ha scelto di farsi promotrice di politiche per la mobilità sostenibile, volte a disincentivare l’uso dell’auto privata e a promuovere comportamenti più sani e rispettosi dell’ambiente. Lo ha fatto con convinzione, anche a costo di essere criticata o derisa da chi preferisce sminuire il problema o voltarsi dall’altra parte. Oggi i dati ci confermano che non si tratta di un vezzo ideologico, ma di una necessità concreta e urgente”.

Le politiche di mobilità sostenibile non risolvono da sole il problema dell’inquinamento, certo. “Ma – come sostiene il vice sindaco – rappresentano un passo indispensabile in un percorso più ampio che deve vedere coinvolti cittadini, istituzioni e imprese. Ignorare questi segnali, o addirittura promuovere modelli opposti, significa non volere il bene della nostra città, della nostra salute e di quella dei nostri figli.

