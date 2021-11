FRANCAVILLA FONTANA – Con la nomina di Martina Landolfa all’ASI, la quiete tra il Partito Democratico e il sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo sembra essersi rotta.

Intanto, resta aperta la questione delle alleanze. Il Movimento 5 Stelle prende tempo sull’ingresso in maggioranza per occupare il posto in giunta lasciato vuoto dal dimissionario Antonio Martina.