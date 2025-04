Francavilla Fontana, Articolo 9: “La crisi? Solo fraintendimenti che vanno superati”.

Fa il “pompiere” Articolo 9 che parla, a proposito della crisi politica, di “fraintendimenti”. “Intendiamo adoperarci – dicono dal direttivo del movimento – per tenere aperto un confronto costruttivo tra maggioranza e giunta in grado di superare i fraintendimenti nella convinzione della storica ed irripetibile opportunità di proseguire il percorso di trasformazione di Francavilla Fontana che ci porta ad essere ad un passo da traguardi frutto di programmazione e di inedita continuità amministrativa”. Articolo 9 parte dall’ultimo riconoscimento ricevuto per Francavilla: “Dobbiamo essere consapevoli di costituire col nostro operato una cesura con il passato certificata dai continui riconoscimenti che danno lustro alla nostra città e ci spingono a non mollare, come il recente inserimento di Francavilla tra i dieci Comuni finalisti al premio di Capitale Europea dell’inclusione e della diversità”, si legge sempre nella nota diffusa da Articolo 9.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author