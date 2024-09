Francavilla Fontana, arriva il bus a chiamata: è il primo in Puglia

FRANCAVILLA FONTANA – Francavilla Fontana è la prima città in Puglia dove sarà attivo il servizio di Trasporto a chiamata. Nelle scorse ore, prima corsa di prova per giornalisti e amministratori saliti sul bus che si trasforma in taxi grazie all’App “Call Bus STP”, disponibile sugli store di Google Play e iPhone.

