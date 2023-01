FRANCAVILLA FONTANA – In poche ore, è stato individuato e arrestato dai carabinieri il rapinatore solitario che all’alba di oggi, venerdì 20 gennaio, aveva cercato “fortune” presso la rivendita di tabacchi “Il Vizietto” di Via San Vito. L’uomo, a volto scoperto e armato di coltello, aveva intimato alla proprietaria di consegnargli l’incasso. Davanti al rifiuto della donna, però, si era subito dileguato, inseguito dalla stessa tabaccaia. Nel corso della mattinata, i carabinieri della compagnia al comando del capitano Alessandro Genovese hanno rintracciato il sospetto, poi portato in caserma e, come disposto dal pubblico ministero di turno, arrestato in flagranza di reato con l’accusa, ovviamente tutta da dimostrare in un eventuale giudizio, di tentata rapina aggravata. A mettere i militari sulle tracce dell’uomo, le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza che avevano “immortalato” le gesta del goffo rapinatore che, per altro, aveva agito a volto scoperto.

