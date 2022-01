Francavilla Fontana, amministrative 2023: il centrodestra in alto mare

In vista delle elezioni amministrative che si terranno nella primavera del 2023 le forze politiche di centrodestra a Francavilla Fontana sono in alto mare. Un segno questo che rimarca certe situazioni disgregate che rendono più difficili i punti di incontro. Tra punti di domanda (sono tanti) e caselle vuote, la situazione è tutt’altro che chiara. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia (quel che rimane, visto il fuggi fuggi generale anche in passato di vecchi colonnelli) dovranno superare quei personalismi e quelle contrapposizioni locali che rischiano di bloccare la nascita di una colazione in grado di recitare un ruolo da protagonista. Le tre forze politiche dovranno poi aprire un dialogo anche con i fittiani di “Direzione Francavilla” come pure con i “centristi” guidati da Luigi Galiano (Francavilla Popolare-Insieme). Resta da vedere quale ruolo decideranno di avere alle prossime amministrative il senatore Luigi Vitali, l’ex senatore Euprepio Curto ed il capogruppo di Forza Italia Antonio Andrisano sempre più intenzionato a farsi da parte.

Sullo sfondo il rebus del toto-candidati a sindaco, scelto al “fotofinish” alle ultime tornate elettorali, puntualmente battuto. Si attende un vertice del centro destra anche se ogni volta, ogni “summit” è quasi sempre finito con un nulla di fatto.