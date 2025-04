Francavilla F., Alessandra Vacca sbatte la porta all’Udc e guarda al Centrodestra

I diversi cambi avvenuti in Puglia della dirigenza territoriale ad opera di Gianfranco Chiarelli, ex parlamentare e oggi commissario regionale dell’Udc, ha prodotto strascichi anche a Francavilla Fontana. Alessandra Vacca ha rassegnato le dimissioni dalla carica di coordinatrice cittadina dell’UDC. In una nota così scrive: Il recente cambio della dirigenza territoriale dell’Unione di Centro, non preceduto da un confronto politico all’interno del Partito, ha, di fatto, interrotto la costruzione di un percorso duraturo e condiviso. Desidero, altresì, rivolgere il mio doveroso e sentito ringraziamento a tutti i dirigenti e i simpatizzanti che mi sono stati vicini, investendomi, con grande entusiasmo e fiducia incondizionata, di un ruolo tanto prestigioso, quando ero soltanto al mio esordio sulla scena politica cittadina. A loro ed al partito stesso, auguro le migliori fortune”.

Ma l’azione politica di Alessandra Vacca (alle scorse amministrative era stata indicata quale possibile candidata a sindaco) non si ferma. Anzi. “Non è mia intenzione – precisa Vacca – abbandonare la politica della Città degli Imperiali. Sono già al lavoro affinché il mio percorso converga e prosegua all’interno di un nuovo progetto che, naturalmente, si collocherà all’interno dell’area di centro destra, ispirato ai valori del moderatismo e che, a breve, presenterò alla città. Mi attende una nuova ed importante sfida, che mi vedrà impegnata, in prima linea, alla guida di un gruppo di persone, di amici, di gente perbene con le quali condivido una visione di Città realmente inclusiva”.

