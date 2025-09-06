Francavilla F. – Villa comunale palestra a cielo aperto

La Green Volley Francavilla ha avviato un nuovo progetto che unisce sport e valorizzazione degli spazi verdi della città degli Imperiali. Intervista al presidente della Green Volley Francavilla, Francesco di Maria. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Radio Antenna Sud See author's posts Tags: Francavila Fontana Spazi verdi volley Continue Reading Previous Regionali, Centrodestra a caccia di candidatiNext Sport – I consigli dell’ esperta per l’ autunno potrebbe interessarti anche Sport – I consigli dell’ esperta per l’ autunno 6 Settembre 2025 Claudia Turba Regionali, Centrodestra a caccia di candidati 5 Settembre 2025 Francesco Manigrasso Nardò, fermato pescatore di frodo. Sequestrati ricci di mare pescati illegalmente 5 Settembre 2025 Claudia Turba Brindisi, caro-scuola: l’allarme 5 Settembre 2025 Davide Cucinelli Ostuni: summit sulla Xylella, Helen Mirren madrina d’eccezione 5 Settembre 2025 Anna Saponaro Brindisi: premio “Santi Patroni”, cerimonia in cattedrale 5 Settembre 2025 Anna Saponaro
potrebbe interessarti anche
Sport – I consigli dell’ esperta per l’ autunno
Regionali, Centrodestra a caccia di candidati
Nardò, fermato pescatore di frodo. Sequestrati ricci di mare pescati illegalmente
Brindisi, caro-scuola: l’allarme
Ostuni: summit sulla Xylella, Helen Mirren madrina d’eccezione
Brindisi: premio “Santi Patroni”, cerimonia in cattedrale