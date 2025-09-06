6 Settembre 2025

Francavilla F. – Villa comunale palestra a cielo aperto

Radio Antenna Sud 6 Settembre 2025
La Green Volley Francavilla ha avviato un nuovo progetto che unisce sport e valorizzazione degli spazi verdi della città degli Imperiali.

Intervista al presidente della Green Volley Francavilla, Francesco di Maria.

 

 

 

