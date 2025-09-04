4 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Francavilla F. – Pochi giorni all’inizio della grande Festa patronale, le anticipazioni

Claudia Turba 4 Settembre 2025
centered image

Grande attesa a Francavilla Fontana per i festeggiamenti in onore della Santa Patrona, Maria SS della Fontana. Tra le novità principali, la “pre-festa” a partire da domenica 7 settembre.

 

centered image

