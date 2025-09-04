Francavilla F. – Pochi giorni all’inizio della grande Festa patronale, le anticipazioni

Grande attesa a Francavilla Fontana per i festeggiamenti in onore della Santa Patrona, Maria SS della Fontana. Tra le novità principali, la “pre-festa” a partire da domenica 7 settembre. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Claudia Turba See author's posts Tags: Festa Patronale Francavilla Continue Reading Previous Brindisi travolgente al Fanuzzi. Bitonto ko 4-0Next Concerto all’alba a Muro Tenente: un evento unico sul tratto UNESCO dell’antica Via Appia potrebbe interessarti anche Concerto all’alba a Muro Tenente: un evento unico sul tratto UNESCO dell’antica Via Appia 4 Settembre 2025 Claudia Turba Brindisi travolgente al Fanuzzi. Bitonto ko 4-0 4 Settembre 2025 Cristina Cavallo Tuturano, clan Buccarella: restano tutti dentro e l’inchiesta continua 4 Settembre 2025 Gianmarco Di Napoli Rissa in piazza Cairoli, controlli “senza sosta” nel centro di Brindisi 4 Settembre 2025 Michele Iurlaro S.Giorgio J.co, anfiteatro gremito per Sigfrido Ranucci 4 Settembre 2025 Laura Milano Presentato il Premio Satyrion per l’Archeologia 2025 4 Settembre 2025 Laura Milano
