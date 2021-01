Francavilla F.na (BR) | Uomo privo di vita in un appartamento

Non si conoscono le cause che hanno provocato il decesso di un uomo il cui corpo senza vita è stato trovato nella mattinata di oggi in un appartamento del centro storico di Francavilla Fontana.

La macabra scoperta è stata fatta, in seguito ad una segnalazione, dai Carabinieri e dai Vigili del fuoco, all’interno di un appartamento in Via Arciprete al civico otto. Pare che il cadavere fosse in avanzato stato di decomposizione, si indaga per chiarire quanto accaduto, per quanto sia probabile una morte per cause naturali. I dettagli nel servizio.

Nella foto qui sotto il luogo del ritrovamento