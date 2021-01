Francavilla F.na | Un corteo in ricordo di Antonio Chirulli

In ricordo di Antonio “El Tony” Chirulli, lo sfortunato 17enne deceduto dopo un tragico incidente in moto su via San Francesco.



In ricordo di quel ragazzo simpatico, brillante, sempre sorridente. Un leader, per i suoi amici che, nel pomeriggio di sabato, a pochi giorni dalla celebrazione del funerale, hanno voluto ricordarlo sfilando per le vie della città con i loro mezzi a due ruote. Tutti col casco, tutti, pure, con un palloncino azzurro.



Dopo il corteo, i ragazzi hanno voluto ricordare Tony con canti e cori. Pure, con un murales allo skate park del quartiere San Lorenzo.

“Con il suo sorriso – dicono gli amici – ci sentivamo subito bene”.