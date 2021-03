Francavilla F.na | Troppa gente in strada, scatta l’ordinanza

Troppa gente in giro e per le piazze e così, il Sindaco Antonello Denuzzo ha emanato una Ordinanza con ulteriori misure volte a contrastare la diffusione del contagio da coronavirus.

“Il provvedimento, valido dal 6 marzo al 21 marzo, reintroduce il divieto di permanenza e stazionamento dalle 5.00 alle 22.00 nelle aree del centro storico. In particolare, ad essere interessate dalla misura sono: Piazza Umberto I, piazza Dante e tutte le vie, piazze e aree urbane ricadenti nel perimetro compreso tra via Barbaro Forleo, Corso Umberto I e Corso Garibaldi in continuazione con via Crispi. Per tutte le vie e le piazze oggetto del provvedimento – si legge in una nota del Comune – è fatta salva la possibilità di transitare e di svolgere le attività consentite dalla normativa nazionale vigente. Torna anche il divieto di consumo di cibi e bevande nei pressi dei distributori automatici h24 e viene prorogato lo stop del mercatino dell’antiquariato che si svolge ogni prima domenica del mese su Viale Lilla”.