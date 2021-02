Francavilla F.na | Torna in carcere il cantante neomelodico Alex Taurisano

Ancora guai per il noto cantante e rapinatore Alessandro “Alex” Taurisano. I Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Brindisi, nei confronti del 28enne, già sottoposto al regime della detenzione domiciliare. L’uomo, noto cantante neomelodico e autore della hit “Carcere” deve espiare la pena complessiva di 7 anni, 9 mesi e 3 giorni di reclusione per i reati di rapina e detenzione illegale di armi, commessi in Francavilla Fontana nell’anno 2017. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Brindisi.

In basso, il videoclip della canzone “Carcere” tratto da youtube