Francavilla F.na | Tenta rapina con pistola e parrucca: in fuga

Armato di pistola e con in testa una parrucca, si è finto un cliente, entrando nel laboratorio orafo di via Crispi e minacciando il titolare. È stato però disarmato e messo in fuga il rapinatore solitario in azione dopo le 20 di sabato sera a Francavilla Fontana, nel brindisino.

Nella colluttazione, il bandito ha perso l’arma, una pistola vera, e pure la parrucca, con capelli finti, quelli sì, di colore nero.

Tutto sequestrato dai carabinieri della locale compagnia, sul posto dopo l’allarme lanciato dal coraggioso orafo che, nella colluttazione, è rimasto lievemente ferito al capo.

Avviate le indagini per risalire al criminale, fuggito a piedi e ripreso dalle telecamere di videosorveglianza istallate a ridosso del laboratorio.