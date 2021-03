Francavilla F.na | Spinge e minaccia i carabinieri, arrestato 22enne

All’interno del Pronto Soccorso, si è fatto pendere da un attacco di ira, spingendo, minacciando e offendendo i militari intervenuti dopo la richiesta dei medici. Per questo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana hanno tratto in arresto un 22enne del luogo, per minaccia, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale. In particolare, il giovane, nella serata del 1° marzo, all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Dario Camberlingo, nel corso di un intervento scaturito dalla richiesta del personale sanitario, nell’intento di sfuggire al controllo di polizia, ha esercitato violenza nei confronti degli operanti, consistita in spinte, minacce e offese del loro onore e prestigio, in presenza di più persone. Al termine delle formalità rito, l’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.