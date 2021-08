Francavilla F.na | Spaccio in monopattino, in carcere 31enne

Cocaina, hashish e marijuana: operazione antidroga dei carabinieri del Norm di Francavilla e della stazione di Villa Castelli che, in due momenti distinti, hanno arrestato due presunti pusher.

Nella Città degli Imperiali, a finire nei guai e pure in carcere è un 31enne del posto che, fermato nel centro mentre era a bordo di un monopattino, è stato trovato in possesso di 3,6 grammi di cocaina e di un grammo e mezzo di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai militari di trovare e sequestrare altri 19 grammi di coca e 36 di marijuana. Tutto sequestrato.

A Villa Castelli, invece, gli uomini dell’Arma hanno denunciato a piede libero, sempre per spaccio, un 32enne che, in casa, aveva mezzo grammo di cocaina e 0.70 grammi di marijuana.