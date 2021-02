Francavilla F.na | “Sfiamma” la bombola del gas: paura in una villetta

Tanta paura ma, per fortuna, nessun danno che non sia stato qualche capello bruciato: è questo il bilancio della “sfiammata” di una bombola a gas all’interno di una villetta sita sulla strada provinciale di Ceglie Messapica, in agro di Francavilla Fontana.



Da quanto appreso, la bombola era stata acquistata in mattinata. Poi, una volta collegata al fornello, fiamme: da qui, l’allarme lanciato ai vigili del fuoco del locale distaccamento, sul posto con le pattuglie degli agenti della polizia locale e dei carabinieri.

Alla fine, per fortuna, la bombola non è esplosa ed è stata messa in sicurezza. Nessun danno a cose o persone, ma solo tanta e gisutificata paura.