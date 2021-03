Francavilla F.na | Settimana Santa, niente processioni

No categorico alle processioni, di qualsiasi tipo, per evitare possibili assembramenti e quindi, per diminuire possibili situazioni che favorirebbero il contagio. Per il secondo anno, causa Covid, Francavilla Fontana dovrà rinunciare alla sua Settimana Santa. Almeno, a quella della tradizione.

L’ufficialità arriverà solo nei prossimi giorni, quando ad esprimersi sarà il Vescovo di Oria monsignor Vincenzo Pisanello, ma, a meno di sorprese dell’ultima ora, la scelta è già stata presa, seguendo le linee guida già espresse dalla Conferenza Episcopale italiana.

