Francavilla F.na | Scuola chiusa, ma il Coronavirus non c’entra

Guasto all’impianto di riscaldamento in una scuola e, quindi, domani – solo domani – didattica a distanza per gli studenti della elementare Aldo Moro. Lo comunica il sindaco Antonello Denuzzo sul suo profilo Facebook.

“Devo comunicarvi qualcosa – scrive il primo cittadino – in vista di domani. A causa di un guasto che si è verificato all’improvviso e avrebbe impedito l’avvio dell’impianto di riscaldamento – ma siamo intervenuti subito, siamo qui e stiamo provvedendo alla riparazione -, nel plesso “Aldo Modo” la didattica in presenza resterà sospesa per la giornata di domani lunedì 25 gennaio. Pertanto, per gli alunni di questa scuola – ripeto, la sola “Aldo Moro” -, domani le lezioni si terranno soltanto a distanza. Vi chiedo di diffondere la notizia”.

Insomma, il covid-19 non c’entra nulla.