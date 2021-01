Francavilla F.na | Schianto in moto: morto 17enne

È deceduto nel pomeriggio di oggi lo sfortunato 17enne che, sabato scorso, una settimana prima, era rimasto vittima di un violento incidente in moto su via San Francesco, a Francavilla Fontana. La famiglia del ragazzo ha acconsentito alla donazione degli organi.

Antonio Chirulli, 17anni, viaggiava insieme ad un amico a bordo della sua moto 125 quando, per cause ancora al vaglio degli investigatori del locale comando di polizia, era entrato in collisione con un’auto. L’impatto aveva innescato una carambola, con il mezzo a due ruote impazzito finito dall’altro lato della strada. I due ragazzi erano stati sbalzati sull’asfalto. Immediati i soccorsi: lo sfortunato 17enne, all’arrivo dei soccorsi, era ancora cosciente, ma le sue condizioni si sono aggravate durante il trasporto in ospedale a causa di un arresto cardiaco.

Poi, il giorno dopo, altre complicanze. Il ragazzo, in coma, ha lottato fino al pomeriggio di sabato quando i medici del nosocomio hanno dichiarato il decesso. La Procura di Brindisi, ad ogni modo, vuole vederci chiaro e procede per omicidio stradale. Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Alfredo Manca.