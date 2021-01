Francavilla Fontana | Violenta caduta in moto: in ospedale 2 giovanissimi

Per cause ancora tutte da accertare, la motocicletta avrebbe urtato un’auto sulla fiancata, per poi carambolare dall’altro lato della strada e, quindi, rovinare sull’asfalto. È di due feriti, si tratta di giovanissimi del posto, il bilancio del sinistro registrato poco prima delle 21 su via San Francesco, a Francavilla Fontana.

Sul posto, Polizia Locale, che procede per i rilievi, carabinieri e 118. I due giovani a bordo del mezzo a due ruote, coscienti all’arrivo dei soccorsi, sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Ancora poco chiara la dinamica: la moto avrebbe impattato con il veicolo, per poi “sbacchettare” impazzita. Sbalzati dalla sella i due ragazzi a bordo, giovanissimi della Città degli Imperiali.